96-Meinung: Auf Hendrik Weydandt wartet in Hannover nun eine neue, reifere Rolle

Doch irgendwann ist leider jede Aschenbrödellegende auserzählt. Weydandt hat sich die Vertragsverlängerung durch sein Auftreten, seinen Teamgeist und seine Tore (15 Profitore in 55 Profispielen) auch verdient. Am Donnerstag wird der gefeierte Stürmerprinz 25 Jahre alt. Nun wartet eine neue, reifere Rolle auf ihn.

Die Karriere war bisher zwar kein Kinderspiel für Hendrik Weydandt, aber die Profikarriere fiel ihm dann doch ein wenig in den Schoß. Vom Kreisliga- zum Regionalliga- zum Profistürmer – das Glück und das Tor bei seinem Profidebüt in Bremen verhalfen ihm zum Titel des Märchenstürmers.

"Das ist kein Thema": Kenan Kocak dementiert 96-Interesse an Arda Turan

"HSV ist mein Topfavorit": So sieht 96-Legende Schatzschneider die neue 2. Liga

Der Stürmer gehört nicht mehr zum sympathischen Fußvolk, er soll (und will) die neue Mannschaft mit führen, möglichst aus dem Mannschaftsrat heraus. Aus dem Prinzen muss in der 2. Liga deshalb kein „Torkönig Klos“ werden. Seine starken Schultern können die Verantwortung, aufsteigen zu müssen, schließlich nicht allein tragen. Aber „Henne“ sollte schon ein paar goldene Eier legen, damit nicht nur der Stürmer, sondern auch Hannover 96 endlich eine runde Saison feiern können.

Zäh zog sich der Poker zuletzt hin, auch weil Weydandt seinen Markt erst testen wollte, um seinen Wert für 96 wirklich zu verstehen. Eine Erkenntnis: Die Interessenten Hamburg oder Bielefeld hatten auch keine Goldesel im Stall stehen. So bleibt Weydandt vernünftigerweise bei der 96-Familie, in der er wegen seines Zögerns einige Sympathiepunkte einbüßte. Aber wenn Weydandt die Tore und Punkte bringt, die 96 bis zum Aufstiegsball tragen, ist in einem Jahr sowieso alles vergeben und vergessen.