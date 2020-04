Angebot aus der Bundesliga? Es wird kompliziert für 96, mit Weydandt zu verlängern

Fredi Bobic, in kurzen Hosen bei Hannover 96 wieder zum Nationalspieler geworden, trägt jetzt Anzüge. Als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt hat er jetzt vermutlich ausgesprochen, was die meisten Vereine bewegt. „Wir hatten schon vieles von dem vorbereitet, was wir für den Kader der nächsten Saison machen wollten“, sagte Bobic. „Aber das alles ist jetzt komplett für die Tonne.“

Weydandt soll ein wichtiger Faktor sein ...

„Im Wesentlichen hat er recht“, stimmt 96-Profichef Martin Kind zu. Bei den Roten führe das auch zu einer „gewissen Unzufriedenheit“ bei Trainer Kenan Kocak, der das Mannschafts-Puzzle für die neue Saison zusammensetzen will.

Ein wichtiger Faktor soll dabei Hendrik Weydandt sein. Der Vertrag des Stürmers läuft zum 30. Juni aus. Schon Ex-Sportchef Jan Schlaudraff hatte die Verhandlungen vor Weihnachten aufgenommen. Damals darauf angesprochen, sagte Weydandt entspannt: „Ich denke, da wird sich recht bald etwas ergeben.“