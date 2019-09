Die 96-Vertrauensfrage in der Analyse: Wer steht unter Druck und wer kann es richten?

Bei Hannover 96 drückt der Schuh gewaltig. Mit fünf Punkten reisen die Roten nach Kiel. Fast zwingend müssen daraus acht werden, wenn 96-Trainer Mirko Slomka und Co. den Geduldsfaden von Profiboss Martin Kind und den Fans nicht noch mehr strapazieren wollen. Auch beim Gegner läuft's nicht rund. Andre Schubert wurde von seinem Traineramt beurlaubt - mit fünf Punkten auf dem Konto. Die Chance für die Niedersachsen? Oder eher die Gefahr, dass der neue Coach Ole Werner wichtige Impulse setzen könnte?

Fragen, die am Freitagabend ab 18:30 Uhr (im SPORTBUZZER-Liveticker) beantwortet werden. Doch vorab gilt es zu analysieren, was wirklich falsch läuft in Hannover, welche Szenarien es gibt und wie Slomka in das Mannschaftsgefüge eingreifen kann, um wieder in die Spur zu finden.