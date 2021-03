"Er wird spielen": 96-Coach Kocak legt sich auf Hansen als Esser-Vertreter fest

Martin Hansen bekommt unerwartet (früh) die Chance, sich mal wieder zu präsentieren. Der Däne wird für Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schlusslicht Würzburg zwischen den Pfosten stehen. Darauf hat sich Kenan Kocak bereits am Mittwoch festgelegt, wenige Stunden, nachdem bekannt geworden war, dass Michael Esser aufgrund eines Corona-Falls im engsten Familienkreis in Quarantäne gehen musste: "Er wird spielen", sagte der 96-Coach.

Es wird der erste Pflichtspieleinsatz für den 30-Jährigen in dieser Saison, kurz vor dem Start in die neue Spielzeit hatte er sich im Training die linke Hand gebrochen. Seite Dezember ist Hansen zurück, erstmals gehörte er in Regensburg (0:0) wieder zum Kader, als Michael Ratajczak den damals angeschlagenen Esser vertrat. In der Folge saß der Däne immer auf der Bank.