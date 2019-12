Vorm Jahresabschluss: Darum wird Hannover 96 nichts mit dem Abstieg zu tun haben

Oh Du Fröhliche, das Jahr 2019 wird am Samstagabend gelaufen sein für Hannover 96. Ein schlechtes Jahr war das. Abstieg aus der Bundesliga, 15 Abstiegs-Spieler sind immer noch da und froh, dass sich die Periode der Niederlagen, Krisen und Trainerwechsel verabschiedet. Der vierte Trainer des Jahres, Kenan Kocak, verspricht ein besseres 2020: „Hannover 96 wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Ein letztes Präsent vor Weihnachten möchte der 96-Coach den Fans mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart am ersten Rückrundenspieltag noch machen. In der muslimischen Familie Kocak gibt Vorfreude auf Geschenke. „Mein Sohn hat am 25. Dezember Geburtstag“, sagt Kocak. Aber was hat das Christkind mit 96 vor?

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga Die Heim- und Auswärtsspiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 im Überblick. ©

Volle Hütte Endlich wird es wieder kuschelig in der HDI-Arena. 35.000 Fans werden erwartet, dritthöchster Wert in dieser Saison. 96 hat am Samstag die Chance, die vergraulten Fans zurückholen. Zahlen über 20.000 entsprachen zuletzt nicht ansatzweise der Realität, weil viele eingebuchte Dauerkartenbesitzer Besseres zu tun hatten. „Wir müssen den Funken entfachen, der überspringt“, sagt Kocak. Raute statt Rute 96 quält sich unter dem Trainer nicht mehr in Offensive. Kocak zauberte mit dem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute Offensivkraft ins Team. Zwar fing 96 stets anders an, aber nach Umstellungen auf Raute gegen Aue (3:2) und in Bochum (1:2) bekam die Mannschaft plötzlich massenhaft Torchancen (22 gegen Aue, 24 in Bochum). Die Torgefahr hatte zuletzt einen Namen: Marvin Ducksch.

Großes Sturmpaket Bei vielen Verletzten in der Abwehr hat Kocak endlich eine Auswahl im Sturm. Cedric Teuchert fiel wegen Jochbeinbruch aus, ist heute zumindest auf der Bank. Teuchert hatte in Kocaks Angriffsplänen Priorität gehabt, bevor er sich verletzte. Er ist erstmal „eine Alternative für die Bank“. Hendrik Weydandt ist nach Schulterproblemen nun völlig fit – und Ducksch in Form. Der 1,5-Millionen-Stürmer überzeugte zweimal als Joker. Ob er am Samstag startet, ließ Kocak offen. Möglich, dass das verblasste US-Juwel Sebastian Soto eine Chance bekommt. Kocak probierte es mit ihm in der Doppelspitze neben Ducksch. „Er könnte eine Option sein“, sagte Kocak. So ein großes Stürmerpaket hatte der Trainer noch nie.

Von Bakalorz über Anton bis Weydandt: Diese 96-Profis hat Kenan Kocak beflügelt Marvin Bakalorz: Kocak bestätigte ihn schnell als Kapitän, auch wenn Bakalorz nicht immer durch spielerische Qualitäten, sondern eher als Mentalitätsvorbild auffällt. Doch genau das gefällt dem neuen Trainer, Bakalorz ist bei ihm gesetzt: „Mentalität, Einstellung und Charakter sind die Basis zu allem“, sagt Kocak. „Diese Spielertypen brauchen wir.“ ©

Geburt der Siegertypen Kocak betonte, er habe in der schwachen Phase in Bochum „die Mannschaft noch besser kennen gelernt“. Die Lehre war, das die Mentalität bei Profis wie Florent Muslija nicht seinen Ansprüchen genügt. „Ich will Siegertypen entwickeln“, betonte er, „und keine, die nach zwei Siegen meinen, jetzt geht es von allein. Solche Typen brauche ich nicht.“ Der erste Spieltag der Rückrunde kann die Geburt einer Siegermannschaft werden nach dem Motto: Wer Stuttgart schlägt, geht nicht mehr so schnell k.o.

Von Rangnick bis Kocak: So viele Punkte holten die 96-Trainer in ihren ersten drei Pflichtspielen Ralf Rangnick: Zur Saison 2001/2002 übernahm Ralf Rangnick das Traineramt bei Hannover 96. Die Roten spielten damals ebenfalls in der zweiten Bundesliga. In den ersten drei Ligaspielen unter Rangnick holte 96 insgesamt fünf Punkte. Am ersten Spieltag spielte Hannover 1:1 bei Union Berlin, am zweiten Spieltag folgte ein deutlicher 3:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen und am dritten Spieltag holte 96 ein Remis (1:1) bei der SpVgg Unterhaching. ©

Neue Stars zum Fest Unmittelbar nach dem Jahresabschluss setzt sich Kocak mit Sportdirektor Jan Schlaudraff zusammen, um das Jahr 2020 zu planen. Der Trainer soll Vorschläge machen für Wintertransfers: Für die Innenverteidigung und fürs zentrale Mittelfeld. Kocak möchte „eine DNA entwickeln und danach die Spieler holen.“ Mit den aktuellen 96-Genen ist es schwierig. „Wir haben sehr viele Spieler, die abgestiegen sind. Wenn man absteigt, hat man mit verteidigen und nicht so tollen Momenten zu tun. Dann soll man von jetzt auf gleich die Liga dominieren. Das funktioniert so nicht“, sagt Kocak. 96 sucht Nicht-Abstiegs-Frische auf dem Transfermarkt. Das spielt am Samstag keine Rolle: Denn Stuttgart kommt mit zehn abgestiegenen VfB-Spielern (unter anderem Mario Gomez, Daniel Didavi, Borno Sosa und Holger Badstuber) und einer Menge Streitpotenzial zwischen Trainer und Profis. Die 96-Chance auf einen fröhlichen Neuanfang zur Rückrunde ist da. Das wird ein Fest.