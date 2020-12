Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum

Die Ausgangslage

Es geht Schlag auf Schlag. Am Samstag der Rückschlag in Heidenheim, am Dienstag der erhoffte Befreiungsschlag gegen Bochum, am Freitag möglichst ein Nachschlag in Regensburg. „Fußball ist kein Eiskunstlaufen“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak völlig zu Recht. Für eine einigermaßen ordentliche Kür wie nach der Pause in Heidenheim gibt’s keine Punkte. Siege sind Pflicht. Andererenfalls stürzt Hannover 96 auf den 16. Tabellenplatz ab. Eine Horrorvorstellung zum Ende dieses seltsamen Jahres.

Anzeige

Beim VfL Bochum gibt es seit Anfang Oktober nur "Hopp oder Top": Am 3. Spieltag spielte das Team gegen den VfL Osnabrück das letzte Mal Unentschieden, seither hat der Revierklub entweder gewonnen oder verloren. Da insgesamt sechs Siege (zuletzt 3:0 gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn) "nur" drei Niederlagen gegenüberstehen, hat sich der VfL bis auf Tabellenplatz drei vorgearbeitet.