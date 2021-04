Kommentar zur 96-Pleite in Bochum: Hannover hat das Siegen verlernt 

Lange nicht gehört, den Herbert aus Bochum. „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt“ . Die graue Maus aus Bochum kommt wieder ran an den Speck der ersten Liga. Hannover 96 ist das neue „Grau“ der 2. Liga – das ist natürlich zu wenig, gemessen am Wert des Kaders und am spektakulären 3:4 im Ruhrgebiet.

Das 3:4 gegen den Spitzenreiter Bochum taugt nicht als letzter Funke, um den Trainer Kenan Kocak auszutauschen. Nicht die Leistung in Bochum, sondern die Gesamtleistung dieses Jahres löst den Alarm aus. 96 ist Vorletzter der Rückrunde, schlechter noch als Würzburg.