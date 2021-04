Job in Gefahr? 96-Trainer Kenan Kocak vor Herkulesaufgabe in Bochum im Kämpfermodus

Nein, schönreden wolle er die Situation von Hannover 96 keineswegs, betonte Trainer Kenan Kocak am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr). Platz elf in der 2. Bundesliga und 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang drei - das ist deutlich zu wenig für die vor der Saison geäußerten Aufstiegsambitionen der Roten.

Anzeige

Dennoch wehrt sich Kocak gegen eine allzu negative Betrachtung der vergangenen Wochen. "Ich habe inhaltlich gegen Heidenheim ein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen", sagte er mit Blick auf die bittere 1:3-Pleite. "Ich weiß, wenn man rational denkt, denkt man nur an das nackte Ergebnis. Aber man muss auch den Weg und den Prozess sehen."