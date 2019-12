"Da gibt es nichts schönzureden": Kocak bedient nach der Niederlage 

Drei Siege in Folge war das Ziel für Hannover 96 gegen den VfL Bochum. Mit der 2:1-Niederlage gegen den VfL haben sie die Chance auf Tabellenplatz acht verpasst. Nach der ersten Hälfte lagen sie schon mit zwei Toren zurück. Für den Sportdirektor Jan Schlaudraff war das "brutal ärgerlich."

In der zweiten Hälfte kamen die Niedersachsen besser ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer von Marvin Ducksch wurden die Roten mutiger in der Offensive. Kocak fast zusammen: "Aber wir hatten in Summe einfach kein Glück."

Was neben Kocak und Schlaudraff auch zwei Spieler sagen, könnt ihr hier nachlesen.