User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der Roten gegen Bochum? 

Der dritte Sieg in Folge war das Ziel vor dem Anpfiff. Doch das Ziel schien schon kurz nach Anpfiff in Gefahr. Nach knapp 14 Minuten jubelte die Heimmannschaft aus Bochum nach einer schwachen Abwehrleistung Hannovers durch ein Tor von Wintzheimer. In Folge wirkte das Team von Trainer Kenan Kocak verunsichert. Knapp 13 Minuten später kommt Ron-Robert Zieler wieder zuspät als Simon Zoller das 2:0 für Bochum erzielte. Viel passierte in der ersten Hälfte nicht mehr. So ging es mit dem 2:0-Rückstand in die Kabine.