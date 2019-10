Linke, Lala, Stendel: Mit dieser Mannschaft spielte 96 zuletzt gegen Osnabrück

Zuletzt fand diese Partie allerdings vor beinahe 20 Jahren statt: Am 26 Februar 2001 trafen Hannover 96 und der VfL Osnabrück letztmalig aufeinander. Es handelte sich um einen kühlen Montagabend, angepfiffen wurde die Zweitliga-Partie um 20.15 Uhr. Lediglich 6.882 Zuschauer verloren sich im weiten Rund des Niedersachsenstadions.

Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

96 blieb "nahezu alles schuldig"

Und es entwickelte sich eine Partie, in der Hannover laut Fachmagazin kicker gegen den Abstiegskandidaten "während der kompletten Spieldauer nahezu alles schuldig blieb". Lediglich Torwart Jörg Sievers und seiner Glanzparade in der 37. Minute war es zu verdanken, dass es zur Pause gegen die furios startenden Osnabrücker noch 0:0 stand. In Halbzeit zwei war es dann soweit: Kultstürmer Ansgar Brinkmann traf für Lila-Weiß zum 1:0.

Im Anschluss kam beim VfL ab der 60. Minute unter anderem auch der damals 26 Jahre alte Mittelfeldspieler und heutige Osnabrück-Trainer Daniel Thioune zum Einsatz.

Doch auch bei 96 gab es Wechsel – und dabei einen sehr glücklichen. Coach Horst Ehrmantraut nahm in der 70. Minute Steven Cherundolo vom Platz und wechselte mit Mittelstürmer Salif Keita mehr Offensivkraft ein. Und dem Senegalesen gelang nach einer Flanke von Daniel Stefulj kurz vor dem Anpfiff doch noch der kaum für möglich gehaltene Ausgleich gegen den späteren Absteiger Osnabrück.