96 will gegen Osnabrück den Heimfluch besiegen – aber ohne Linton Maina

„Es ist leider nicht so, dass wir schon alle an Bord haben. Linton Maina hat das Training heute abgebrochen, weil er eine Belastungsreaktion im Oberschenkel gezeigt hat“, sagte Trainer Mirko Slomka am Freitag. Erst seit Anfang der Woche hatte Maina nach Adduktorenbeschwerden, wegen derer er das letzte Mal am vierten in der Partie gegen Greuther Fürth (1:1) auf dem Platz stand, wieder voll mit der Mannschaft trainiert.