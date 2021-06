Es hakt noch: Platzt der Kerk-Wechsel zu 96 trotz Osnabrück-Abstieg?

Kerk wäre Ergänzung zu Ducksch und Weydandt

Durch den Abstieg der Osnabrücker verringert sich die Ablöse. Knapp 200 000 Euro soll Kerk kosten. Der neue Trainer Jan Zimmermann würde den 27-Jährigen wohl gern verpflichten. Mit zehn Treffern und zehn Vorlagen hat Kerk in der vergangenen Saison eine gute Quote erzielt. Er wäre eine gute Ergänzung und Unterstützung für die Stürmer Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt.

Zimmermann hat sich vorgenommen, Weydandt wieder in die Spur zu bringen. Sie haben ja schon in Egestorf/Langreder zusammengearbeitet. „In dieser Saison konnte er nicht so richtig zeigen, was er kann“, sagt der Coach. „Da werden wir natürlich dran arbeiten, dass das wieder besser wird.“