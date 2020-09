Dämpfer vor dem Derby: Hannover 96 enttäuscht in Osnabrück und verliert

Irgendwann kann auch der coolste Typ die Nerven verlieren. Marvin Ducksch, nach der Corona-Zeit ein Muster an Torgefahr, schrie den Schiedsrichter an, bekam sich fast nicht mehr ein nach einem Allerweltspfiff. Kurz danach schoss Kapitän Dominik Kaiser Ducksch auch noch beim Torschuss an. Zehn Minuten vor Schluss war das, da lag Hannover 96 in Osnabrück bereits mit 0:2 zurück. Der Favorit zeigte Nerven.