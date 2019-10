Vor Spiel gegen Osnabrück: Hannover 96 sucht die Heimsiegformel

Es gab in der HDI-Arena bisher nichts zu lachen für 96-Fans. In der Heimtabelle steht der letzte Platz, zwei Pünktchen aus vier Spielen, viel spielerische Magerkost – aber immer die Hoffnung: Jetzt muss es doch endlich mit dem Durchbruch klappen. Der Erstliga-Absteiger hat Ambitionen auf mehr als spielerisches Mittelmaß und traurigen Zweitliga-Alltag. Dafür sucht Mirko Slomka noch nach der Heimsiegformel. Wir nennen fünf optimistische Gründe, warum es am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Osnabrück endlich mit dem ersten Heimsieg der Saison klappt. Der Gegner passt Der Aufsteiger ist in der Fremde fast so schlecht wie 96 daheim – drittletzter Tabellenplatz in der Auswärtstabelle. Bei Osnabrück lief’s nach starkem Saisonstart zuletzt ziemlich mies. Aufbaugegner 96? Eher nicht. Aus den letzten vier Spielen holte der VfL nur einen Punkt, schoss dabei nur ein Tor. Der VfL steht damit zwei Tabellenplätze hinter Hannover auf Rang 13. Für 96 gilt: Viel mehr Motivation als gegen einen Nachbarn im eigenen Stadion dürfte es selten geben.

Der Zeitpunkt stimmt Das Heimspiel gegen den VfL kann Startschuss für einen kleinen Lauf sein, weil die Gegner danach Karlsruhe, Sandhausen, Heidenheim und Darmstadt heißen. Osnabrück fehlen in Hannover zwei wichtige Stützen: Mittelfeld-Abräumer Ulrich Taffertshofer fehlt wegen der fünften Gelben Karte, Linksaußen Etienne Amenyido mit Rotsperre. Für Slomka würde der zweite Sieg in Folge außerdem wieder mehr Ruhe reinbringen mit Blick auf den wackeligen Trainerstuhl. Erkenntnisse aus Dresden Zugegeben, der besten Saisonleistung mit spielerischen Akzenten und Durchschlagskraft gegen Dynamo steht die Testpleite (1:2) gegen eine bessere Bielefelder B-Elf fünf Tage später entgegen. Bei 96 spielte die erweiterte Startelf, und das alles andere als gut. Aber die spielerischen Erkenntnisse aus Dresden überwiegen in der Bedeutung die miese Testleistung. Marc Stendera mausert sich im Ligamodus zum ideenreichen Mittelfeldboss, dahinter sicherte Waldemar Anton selbstbewusst ab. Und Emil Hansson brachte bei seinem Startelf-Debüt das mit, was 96 oft noch fehlte: Er machte das Slomka-Team unberechenbarer.

Das Gerüst steht Slomka probierte noch zum Saisonbeginn viel herum mit Taktik und Personal. Mal war Dennis Aogo als Anker eingeplant, mal war Marvin Bakalorz gesetzt. Nach langem Suchen scheint Slomka jetzt seine stabilere Achse gefunden zu haben. In der Innenverteidigung lenkt Marcel Franke, davor hat sich Anton als „Sechser“ etabliert. Der frühere 96-Kapitän war in dieser Saison schon mal Verteidiger oder im Mittelfeldzentrum auf der „Acht“. Er scheint seine Rolle nun gefunden zu haben – gut für 96. Davor zieht Stendera die Fäden, ganz vorne ist Marvin Ducksch als Strafraumstürmer gesetzt. Seine gute Quote: drei Tore, vier Vorlagen. Drumherum bieten sich genug Spieler an, selbst der oft kritisierte Genki Haraguchi machte zuletzt einen guten Eindruck. Zu statisch darf das 96-Gerüst aber nicht sein. Mit einem halbherzigen Auftritt wie gegen Bielefeld wird’s auch gegen Osnabrück schwer.

Ein Rückkehrer bringt Gefahr mit Linton Maina ist nach seiner Adduktorenverletzung zurück. Am Dienstag trainierte er wieder voll mit der Mannschaft, Tempoläufe inklusive. Wahrscheinlich, dass Slomka ihn nach sieben Wochen Zwangspause nicht direkt in die Startelf steckt. Aber der technisch starke, unbekümmerte Maina ist auch von der Bank eine Waffe. Seine Rückkehr wird außerdem auch mittelfristig den Konkurrenzkampf in der Offensive verschärfen. Gut für die 96-Qualität – und ein gutes Omen für den ersten Heimsieg.

