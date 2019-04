Wimmer selbstkritisch nach Steffen-Tor: "Bin nicht ganz so hochgekommen"

"Der Fußball geht weiter, für uns leider in Liga zwei": 96-Fanreaktionen zur Niederlage in Wolfsburg und Martin Kinds Ansage. ©

Nach 96-Niederlage in Wolfsburg rechnet Kind mit Liga 2: So reagieren die Fans:

Wie sah er die Szene? "Er macht einen guten Laufweg, ich versuche noch rechtzeitig nach hinten abzukippen, bin im Rückwärtslaufen nicht ganz so hochgekommen, wie ich mir das gewünscht hätte", sagte er dem kicker nach dem Spiel. Wimmer will Steffens starken Moment würdigen und gleichzeitig selbstkritisch sein: "Er macht es auch sehr gut, setzt den Kopfball genau und perfekt, sodass er unhaltbar war. Natürlich muss ich das besser verteidigen."

Dolls Schelte für Wimmer

Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Aus hannoverscher Sicht ärgerlich, denn der Matchplan schien aufzugehen: Räume verdichten und per Konter zum Erfolg kommen. Als Linton Maina Weydandt in Szene setzte, brach ein ebenso großer wie kurzweiliger Jubel aus. 96-Trainer Thomas Doll stieß dieser Gegentreffer bitter auf: "Wir bekommen nach der Führung ein Tor, das man so nicht bekommen darf. Groß gegen klein - das muss man anders lösen."

96 engagiert, aber vorne zu leichtsinnig

Viel Aufarbeitung bedarf die siebte Niederlage in Folge nicht. Die Roten schaffen es nicht, diese Führung für zwei Minuten zu verwalten. Das Schlusslicht verteidigte tapfer und das Team von Bruno Labbadia tat sich schwer, mögliche Räume ausfindig zu machen.

"Es tut richtig weh"

Zudem kam Genki Haraguchi zwei Mal zu riesigen Tormöglichkeiten. Pavao Pervan war verlässlich zur Stelle, doch der 96-Japaner muss in der ersten Szene mehr rausholen und in der zweiten das Auge für Nicolai Müller beweisen. Eine Qualitätsfrage? "Auswärts in Wolfsburg sollten wir solche Chancen nutzen, in so einer Situation", hebt Wimmer hervor. Der Österreicher stimmt in den 96-Tenor ein: "Es ist enttäuschend, sehr ärgerlich, tut auch richtig weh und ist einfach nur bitter, wieder mit leeren Händen dazustehen."

mcb