Mehmedi erinnert an Hinspiel gegen Hannover 96: "Das ist ja keine Gurkentruppe"

Sechs Niederlagen in Folge kassierte Hannover 96 zuletzt, der Klassenerhalt ist maximal noch über die Relegation zu erreichen. Und auch daran glauben in Hannover nicht mehr viele. Die Rollen sind im Niedersachsenduell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) also klar verteilt. Hier die fast schon abgestiegenen Roten, dort die Wölfe auf Europa-Kurs.