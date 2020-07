Als Anton-Nachfolger: Hannover 96 hat Darmstadts Victor Palsson im Visier

Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. ©

Der Liebling von Grammozis

Wer ist Victor Palsson? Die Antwort wird lang. Geboren wurde er in Island in Reykjavík, sein Opa kommt aus Mosambik, sein Vater aus Portugal. Der Papa arbeitete in Island in der Fischindustrie und heiratete Palssons Mutter, eine schottische US-Amerikanerin. Mit vier Jahren fing der kleine Victor mit Fußball an, mit 16 verließ er Island, um Profi zu werden, in Aarhus, Liverpool, in Edinburgh, in New York, in Helsingborg – bis er in Zürich den Durchbruch schaffte. Palsson wurde Kapitän bei den Schweizern, wechselte dann nach Darmstadt.

Er wurde dort zum Lieblingsspieler von Trainer Dimitrios Grammozis, auch die Fans wählten den Mittelfeldmann zum besten Spieler beim Tabellenfünften der 2. Liga. Unter dem neuen Trainer Markus Anfang hätte Palsson die Chance, erneut Kapitän zu werden. Da stellt sich die Frage, ob die Darmstädter sich mit einer halben Million Euro zufriedengeben.

Reicht eine halbe Million?

Darmstadt braucht aktuell jeden Cent fürs neue Stadion – deshalb wird der Klub wohl einen Millionenbetrag für den Mittelfeldspieler fordern. Das Interesse von 96 an Serdar Dursun ist hinterlegt, der aktuelle Fokus liegt auf Palsson.

Es gibt nicht viele Spieler in der 2. Liga, die es mit der Spielweise von Anton aufnehmen können. Im Rüpelranking (nach gelben und roten Karten) teilt sich Anton (11 gelbe Karten) den Vize­­ti­tel mit mehreren Profis. Auf Platz eins steht Palsson mit drei Platzverweisen – keiner in der 2. Liga hat mehr.