Vier Stammspieler mit vier gelben Karten: Hannover 96 drohen Sperren en masse

Marvin Ducksch, Valmir Sulejmani, Timo Hübers und seit dem 0:0 gegen Paderborn auch Jaka Bijol. Er rutschte in der 16. Minute im Mittelfeld mit offener Sohle in Maximilian Thalhammer rein. Alle vier stehen bei vier gelben Karten – nach der fünften müssen sie ein Spiel pausieren.

Hult steht bei drei Verwarnungen

Gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr) können sie aber definitiv noch dabei sein. Fraglich ist allerdings noch ein Einsatz von Marvin Ducksch. Der Stürmer wurde gegen Paderborn vorsichtshalber ausgewechselt und hat am Montag eine MRT-Untersuchung, die Klarheit schaffen soll. In den kommenden Wochen könnte 96 in schöner Regelmäßigkeit auf Stammspieler verzichten müssen, im schlechtesten Fall holen sich die vorbelasteten Spieler gleichzeitig ihre fünfte gelbe Karte ab. Auch ein weitere Leistungsträger könnte sich demnächst dazu gesellen: 96-Verteidiger Niklas Hult steht bei drei Verwarnungen.

Die meisten gelben Karten bei Hannover 96 haben übrigens Abwehrspieler Marcel Franke und Kapitän Dominik Kaiser (beide fünf) gesammelt. Franke musste seine Gelb-Sperre nach seiner fünften Verwarnung am 17. Spieltag gegen Nürnberg absitzen, Kaiser schon am 12. Spieltag gegen Bochum. Regensburgs Erik Wekesser hat mit zehn gelben Karten die meisten der 2. Bundesliga kassiert.