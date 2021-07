Torwart, Talente, Transfers, Trikotsponsor: die vier T-Fragen vor dem 96-Saisonstart in Bremen

Der Zweikampf zwischen Ron-Robert Zieler und Martin Hansen kippt langsam in eine Richtung – Vorteil für den Weltmeister-Keeper. „Ich habe noch nicht entschieden, wann ich mich entscheide“, scherzt der Trainer. Bis zum Saisonstart am 24. Juli sollte die Nummer eins feststehen. Trotz der vier Gegentore (zwei Elfmeter) im Hertha-Test darf Zieler ein gutes Gefühl haben.

„Aktuell gibt’s nicht Neues“, sagt der Trainer. Aber das kann sich täglich ändern. Vor allem ein Sechser fehlt noch. Wunschkandidat bleibt Orestis Kiomourtzoglou von Heracles Almelo. Sportchef Mann hat einen Plan B für die Position. Außerdem braucht 96 in der Innenverteidigung mehr Quantität. Julian Börner steht in den Startlöchern, aber sein Transfer wackelt.

Linksverteidiger Jan-Erik Eichhorn (19) wird hingegen in den Nachwuchs zurück müssen. „Er hat eine tolle Entwicklung ge­macht“, lobt der Trainer, „aber für dieses Niveau muss man überlegen, ob man ihm damit jetzt einen Gefallen tut. Es ist auch unsere Aufgabe, die Jungs ein bisschen zu schützen.“ Aber, betont Zimmermann: „Wenn ich einen in die Reserve runtergebe, ist er nicht durchgefallen.“ Außerdem denkt 96 über Grace Bokake (19) und Moussa Doumbouya (23) nach. Sie stehen auf der Kippe.

Wer bleibt oben, wer soll sich wieder im Nachwuchs beweisen? Nicht alle Akademiespieler dürfen nach der Vorbereitung weiter bei den Profis trainieren. „Eine gewisse Anzahl an Spielern sollte man nicht überschreiten, um vernünftig trainieren zu können“, sagt Zimmermann, „wir müssen sinnvolle Entscheidungen treffen.“ Es gehe nicht darum, „jemandem zu sagen, er ist nicht gut genug – sondern zu gucken, wo er sich am besten entwickeln kann“.

„Der Spieler möchte sehr, sehr gern zu uns kommen, und wir möchten ihn sehr, sehr gerne haben. Aber es liegt weder in seinen noch in unseren Händen“, sagt Zimmermann. Der englische Verband FA muss entscheiden, ob Börners Kündigung in Sheffield wegen ausbleibender Gehaltszahlungen gültig ist oder nicht. Außerdem braucht 96 noch eine Lösung für die Rechtsverteidigerposition.

Trikotsponsor

Noch immer spielt 96 mit Schriftzug der Massivhäuser auf den alten Trikots. Kostenlose Reklame für Heinz von Heiden. damit soll es in der kommenden Woche vorbei sein. Vor dem ersten Spieltag in Bremen, so 96 intern, soll der neue Vertrag stehen. Der neue Sponsor soll so viel zahlen wie zuletzt Heinz von Heiden (eine Million Euro pro Saison).

Die neuen Trikots des Ausrüsters Macron sind schon da, das Aussehen beinahe so geheim wie die möglichen Spielertransfers. Teile der Fanclubs haben einen Blick darauf werfen können. Zum 30-Jahre-Jubiliäum des DFB-Pokalsieges 1992 soll es eine Überraschung auf dem Ausweichtrikot geben. An­sons­ten bleibt es wie gehabt: Rot zu Hause, Schwarz oder Grün auswärts.