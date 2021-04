Schützenfeste drohen: Können Basdas und Elez die 96-Kette zusammenhalten?

Darmstadt schoss in der Rückrunde 26 Tore, nur St. Pauli und Fürth trafen einmal häufiger. Gegen die Hamburger muss 96 ja auch noch ran, es drohen nur noch Schützenfeste – im negativen Sinn. Hannover ist in der Rückrunde zur beliebten Schießbude geworden. Würzburg kassierte 28 Gegentreffer, Osnabrück 26, dann folgt schon 96 mit 25.

So weit die Zahlen. Dahinter stecken auch Namen. 96 war mit Timo Hübers als Abwehrchef in die Rückrunde gestartet und kassierte in vier Spielen zwei Gegentore. dann verletzte sich Hübers am 21. Februar beim 2:3 in Düsseldorf, Marcel Franke übernahm seine Rolle – aber ohne Hübers verschlechterte sich auch seine Quote dramatisch. Nun fällt Franke für den Rest der Saison ebenfalls aus.

Falette nur noch ein Schatten seiner Zeit in Frankfurt

In Sandhausen humpelte er nach einem Fehltritt mit einer Verletzung am hinteren rechten Oberschenkel vom Platz. Für ihn kam der Fehlerteufel Simon Falette. Der ist nur noch ein Schatten seiner Zeit in Frankfurt. Ein Rätsel, warum Kocak ihn brachte und nicht Baris Basdas. So wurde Falette zum Sicherheitsrisiko, verursachte gegen Sandhausen einen Elfmeter und erleichterte Kevin Behrens den Schuss zum 4:2 – mit Abwehrarbeit hatte dies nichts mehr zu tun.

Ein weiterer Noteinsatz für Falette scheint ausgeschlossen zu sein. Bleiben vermutlich nur noch Basdas und Josip Elez übrig. Beide hatten ihre Stammplätze in dieser Saison meistens auf der Bank. Als Innenverteidigerpaar starteten beide bisher noch nie in der Startelf, zweimal – gegen Braunschweig (4:1) und Aue (1:1) – startete Elez im Mittelfeld, und Basdas sicherte dahinter ab.