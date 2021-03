Kocak übt Viererkette mit Falette: Startelf schon wieder gegen Würzburg?

Ein guter Verlierer wird aus Simon Falette nicht mehr. Im Trainingsspiel hatte der Verteidiger abgezogen, ein Tor erzielt, sein zweites in diesem Spiel. Aber es zählte nicht. „Warum?“, rief er. Er stand im Mittelpunkt der Diskussionen mit den Co-Trainern. Falette war zornig, aber er hatte sich im Griff. Anders als noch vor anderthalb Wochen, als er die Nerven verlor und Genki Haraguchi körperlich anging. Möglich, dass der ehrgeizige Falette nun am Sonntag gegen Würzburg in die Startelf zurückkehrt.

Dafür sprach am Dienstag seine aktive Integration in die Viererkette. Trainer Kenan Kocak übte das sogenannte „Absetzen“ der ballfernen Verteidiger. Dabei stellte Kocak den Linksfuß Falette wieder in die Viererkette. „Wir werden unsere Abläufe verfeinern, weiter stabilisieren, und Simon ist jetzt wieder so weit“, sagte Kocak. „Jetzt müssen wir Simon wieder heranführen – einen Spieler mit seiner Qualität.“