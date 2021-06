Jetzt LIVE! Hannover 96 testet gegen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin

Am Mittwoch (17 Uhr) steht für Hannover 96 das zweite Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Programm. Das Team von Jan Zimmermann empfängt in der heimischen HDI Arena Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin und will nach der 0:2-Pleite im ersten Test gegen St. Pauli nun den ersten Sieg einfahren.

Daraus macht auch Coach Zimmermann keinen Hehl: "Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen." Im Moment befindet sich 96 noch in der Findungsphase, das Trainerteam will daher jedem Spieler 45 Minuten Spielzeit geben. Fans dürfen auch bei dieser Partie noch nicht ins Stadion, dafür bietet 96 einen eigenen Livestream zur Partie an.