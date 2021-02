"War überrascht": Gibt 96-Vizekapitän Mike Frantz schon in Düsseldorf sein Comeback?

Seit Ende Oktober muss Hannover 96 ohne seinen Vizekapitän Mike Frantz auskommen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer 2020 vom SC Freiburg an die Leine gewechselt worden war, hatte sich einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Die Prognose: zwei bis drei Monate Pause. Anzeige Am Dienstag trainierte Frantz erstmals wieder mit der Mannschaft, dreieinhalb Monate brauchte er nach der schweren Verletzung. Nun könnte der Routinier offenbar schneller wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen als gedacht. Im Vorfeld des Heimspiels gegen den SC Paderborn machte er bei 96-TV Hoffnung auf ein schnelles Comeback. "Ich war schon überrascht, dass ich so schnell wieder Anschluss gefunden habe", schilderte er seine Trainingseindrücke in dieser Woche. Auf die Frage, ob er in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf bereits wieder fit für den Kader sei, erwiderte er: "Das hoffe ich natürlich."

Die Profis schnippen Schnee: Bilder vom Training von Hannover 96 (9. Februar 2021) Die Profis schnippen Schnee: Bilder vom Training von Hannover 96 (9. Februar 2021) ©

Glaube an den Aufstieg lebt noch Im selben Atemzug trat der erfahrene Mittelfeldabräumer allerdings auf die Bremse: "Ich hoffe, es geht ganz schnell, aber eine nüchterne Betrachtungsweise ist wichtig. Ich bin lange genug dabei und weiß dass verschiedene Dinge auch ein bisschen Zeit brauchen." Dass er sofort ins Team rutscht, erwartet der Stellvertreter von Kapitän Dominik Kaiser ohnehin nicht. "Die Jungs haben es in den letzten Wochen ja auch gut gemacht." Dass er so lange dabei zusehen musste, während 96 partout nicht in die Erfolgsspur finden wollte, fiel dem Kämpferherz nicht leicht, wie er verriet. "Mit der Diagnose habe ich schon zu kämpfen gehabt, weil ich den Menschen hier etwas zurückgeben möchte. Ich habe nicht umsonst bei meiner Ankunft hier gesagt, dass ich finde, dass dieser Verein in die Bundesliga gehört." Den Aufstieg Frantz nach wie vor nicht abgehakt. "Ich habe immer noch die Überzeugung, dass wir oben mitspielen können - und hoffe, dass ich in den nächsten Wochen dabei mithelfen kann", sagte er.