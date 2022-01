„Hatten keine Angst“: Wie Milovanovic Hannover 96 1997 gegen Gladbach weiterschoss

Selten. Ich habe so viel zu tun. Zu mir kommen viele Sportler, darunter Basketballer, Nationalspieler und unsere serbischen NBA-Profis. Als ich in die Heimat zu­rück­ge­kom­men bin, habe ich eine Halle für Fußball und Tennis gebaut und nebenbei den Leuten geholfen, wenn sie Beschwerden hatten. Ei­ner nach dem anderen kam. Das hat sich dann so entwickelt.

1998 ge­lang ihm in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Liga ein legendärer Treffer gegen TB Berlin – per Fallrückzieher traf er im Rückspiel zum 2:0. Das rettete 96 ins Elfmeterschießen, am Ende jubelte man über den Aufstieg.

So haben die SPORT BUZZER-User die 96-Profis nach dem Auswärtsspiel in Rostock benotet

Anmerkung der Redaktion: In der zweiten Runde gewann 96 mit 2:1 gegen 1860 München, im Achtelfinale gegen Carl Zeiss Jena war dann Schluss – 3:5 nach Elfmeterschießen. Milovanovic kam gar nicht mehr an die Reihe.

Das war 1997. Da rollte Erstligist Gladbach zum Erstrundenspiel an. Sie spielten für 96, damals Regionalligist. Welche Erinnerungen haben Sie an den Abend?

Wunsch von 96-Coach Dabrowski an Rückkehrer Stindl: "Qualität in Kabine lassen"

*Das mit dem Publikum fällt jetzt natürlich flach wegen der Corona-Richtlinien. *

Das ist schade und passt nicht zum Fußball. Das Publikum fehlt an so einem Abend im Pokal ganz besonders. Hoffentlich ist bald alles wieder normal. Die Stimmung früher war immer überragend.

Das gilt nicht für die Leistung von 96 in der ersten Saisonhälfte in der 2. Liga. Konnten Sie das in Serbien verfolgen?

Ja, das geht. Ich habe einige Spiele sehen können, jetzt gerade sieht es ja ganz gut aus, was die Ergebnisse von Hannover angeht. Ich wünsche mir, dass 96 in Fahrt kommt, sich findet – und dann in Ruhe die nächste Saison vorbereiten kann. So, dass sie dann um den Aufstieg mitspielen können. Hannover bleibt für immer meine Mannschaft. Ich hatte dort so eine schöne Zeit. 96 gehört in die 1. Liga.

Und ins Pokal-Viertelfinale, wenn es nach Ihnen geht. Wie kann das Wunder gegen Gladbach klappen?

Wir haben es 1997 als Drittligist geschafft. Warum sollte es 96 also in der jetzigen Situation nicht auch schaffen? Die Mannschaft muss an sich glauben, dann geht alles. Ich drücke jedenfalls die Daumen.