Hannover 96 vor dem größten Umbruch aller Zeiten: Wer muss gehen? Wer darf bleiben?

Es ist bereits der sechste Abstieg für 96 aus der Bundesliga: 1974, 1976, 1986, 1989, 2016, 2019 ging es runter in Liga zwei. „Ein ganz trauriger Moment“, sagt Trainer Thomas Doll, „du gewinnst 3:0 und steigst ab.“ Der Sieg gegen wehr- und lustlose Freiburger ist wertlos, weil Stuttgart gleichzeitig gegen Wolfsburg 3:0 gewann. „Ein extrem beschissenes Gefühl“ für Torwart Michael Esser. „In der Halbzeit wussten wir, wie es bei Stuttgart steht. Zwischendurch hab ich mal nachgefragt, ob sich was getan hat, aber …“

Ihlas Bebou soll wie Walace und Genki Haraguchi verkauft werden. Auch Waldemar Anton will gehen. Bei Bebous Comeback hat sich gezeigt, dass 96 mit ihm eine viel bessere Mannschaft ist. „Man stelle sich mal vor, Bebou und Füllkrug wären nicht so lange verletzt gewesen“, fühlt Freiburg-Trainer Christian Streich mit 96 mit.

„Jungs holen, die für diesen Verein durchs Feuer gehen“

Esser zählt die Gründe für den Abstieg auf: „Die Verletzten, das fehlende Glück, unterm Strich auch die Qualitätsfrage, die Qualität hat in der Breite etwas gefehlt.“ Was aus Doll wird, bespricht Kind mit ihm nach dem Spiel in Düsseldorf. Der Ex-Profi macht sich aber keine Illusionen. „Wenn man wenige Punkte holt und absteigt, hat man nicht so viele Argumente.“

Der Trainer meint aber zu wissen, was 96 jetzt braucht. „Jungs holen, die für diesen Verein durchs Feuer gehen“, rät Doll, „eine schlagkräftige Mannschaft formen, denn die 2. Liga ist schon eine harte Kiste.“

Der Hamburger SV kann das bestätigen. Der kleine und der große HSV stehen nun gemeinsam vor der schweren Prüfung, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Das wird wohl wieder tränenreich enden.