Hannover 96 vor Umbau 2.0: Wie lange hält Schlaudraffs Jobgarantie?

Durch Trainer Kenan Kocak und stabilere Resultate strahlt 96 ein wenig Zuversicht aus – kein Feuerwerk, ein Fünkchen Hoffnung nur. Im Jahr 2020 erwartet 96 eine weitere Version des Neuanfangs. Der sportliche Umbau im Sommer 2019 hatte schon wieder kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. Die aktuellste Botschaft: Jan Schlaudraff bleibt in der Rückrunde Sportdirektor. Er bekommt als Sportdirektor die Ein-Jahres-Garantie von 96-Profichef Martin Kind. Im Sommer ist Schlaudraff ein Jahr im Amt.

Vertrag bis 2022 hängt von diversen Faktoren ab

„Die ganze Diskussion ist eine der Medien, von uns wird sie nicht geführt“, erklärte Kind am Montag auf Nachfrage. Dass Schlaudraff in der Rückrunde bleibt, erklärte Kind – ebenfalls am Montag in den Medien, bei Sport1. Der 36 Jahre alte Ex-Profi ist erst seit Juli offiziell Sportdirektor, ursprünglich sollte er Assistent eines Sportchefs werden. Aber die Wunschkandidaten Jonas Boldt (Hamburger SV) und Markus Krösche (RB Leipzig) entschieden sich für andere Klubs. Also wurde er Sportdirektor – mit Vertrag bis 2022. Ob er so lange bleibt – mit oder ohne vorgesetzten Sportchef –, hängt von verschiedenen Erfolgsfaktoren ab.

Das Treffen mit dem ehemaligen Kieler Sportchef Fabian Wohlgemuth (40) wurde inzwischen intern bestätigt, sei aber nichts weiter gewesen als ein „Informationstreffen“. Ob die Informationen über Wohlgemuth oder andere Kandidaten dann ausreichen, um bei 96 Sportchef zu werden, wird sich zeigen.