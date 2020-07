Trainingsstart am Montag, Testspiel gegen Bremen: So sieht der 96-Vorbereitungsplan aus

Am Montag beginnt für Hannover 96 die Vorbereitung auf die neue Saison. Das erste Testspiel steigt am 8. August - Gegner ist der HSC Hannover. Der SPORT BUZZER berichtete . Inzwischen hat 96 die Termine von drei weiteren Testspielen veröffentlicht.

Am 15. August (Samstag, 12 Uhr) empfangen die Roten den niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade im Eilenriedestadion. Sechs Tage später geht es in einem Doppel-Test in der HDI Arena gegen den KFC Uerdingen. Dabei wird zweimal über 90 Minuten gespielt (13 Uhr und 15.15 Uhr).

Montag geht's los

Die Profis von 96 treffen sich bereits am Donnerstag zur ersten Corona-Testreihe, die zweite folgt am Samstag. Sonntag geht es weiter mit dem Laktattest, ehe es am Montag mit dem Training so richtig losgeht.