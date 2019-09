96-Vorbereitung auf Kiel-Krimi läuft: Slomka bittet zum Doppeltraining-Dienstag

Zwei Mannschaften mit fünf Punkten aus sechs Spielen, nur das Torverhältnis lässt Hannover 96 (6:9) in der Tabelle derzeit noch auf Platz 15 und damit vor Holstein Kiel (5:10) stehen. Am Freitagabend spielen die beiden Teams gegeneinander.

Bei den "Roten" läuft die Vorbereitung: Nachdem die 96-Spieler am Montag einen freien Tag hatten, wird Dienstag gleich zweimal trainiert. Coach Mirko Slomka lässt seine Profis um 10 Uhr und 15.30 Uhr zur Doppelschicht auf der Mehrkampfanlage antreten. Beide Einheiten sind öffentlich.

Hannover 96 trainiert Mittwoch und Donnerstag geheim

Am Mittwoch und Donnerstag stehen zwei Geheimtrainings an, bevor es dann am Donnerstagnachmittag in Richtung Kiel geht.