96-Sportdirektor Mann will stark auf den Charakter achten: "Wenn die Mentalität stimmt..." 

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. „Vor drei Jahren waren wir schon nah dran, Marcus Mann einzustellen“, sagt Martin Kind. Am Mittwoch nun konnte der 96-Profichef den neuen Sportdirektor vorstellen. Neben dem 37-Jährigen saß der Trainer Jan Zimmermann, mit 41 Jahren annähernd gleich alt. Sportchef und Trainer sind für Kind das offensichtliche „Signal des Neuanfangs und Entscheidungen mit Perspektive“. Kind ist überzeugt, „dass die beiden gut zusammenpassen“.

Taktiktafel, Extraeinheit: So läuft das 96-Training von Neu-Coach Jan Zimmermann

"Beschäftigen uns mit ihm": 96 will Orestis Kiomourtzoglou aus Almelo für die Sechs

Seit Sonntag ist Mann nun in Hannover, formal beginnt sein Job am 1. Juli, wie Zimmermann hat er für zwei Jahre unterschrieben. Wie nah sich die beiden bei den Zweitligaspielen kommen, sei noch nicht „final entschieden“, sagt Mann. Ob auf der Bank oder wie in Saarbrücken wegen des besseren Überblicks teilweise als Tribünenadler – „es gibt beide Optionen“ für den Sportchef.

NLZ wird eine Baustelle von Mann sein

Mann sieht 96 „als große Chance, Änderungen mitzugestalten“. Um frei zu sein für 96 und aus dem Vertrag als Talente-Sportchef in Hoffenheim auszusteigen, „hat es ein bisschen gedauert“. Er bringt von dort das Wissen über digitale Programme mit, „die wir zwar auch haben, aber nicht nutzen“, wie Kind kritisiert. Das NLZ wird eine der Baustellen Manns sein, ein Treffen mit Akademieleiter Michael Tarnat ist vereinbart.

Als erste Baustelle nennt Mann aber, „den Kader komplettieren“ zu wollen. Wichtig sei ihm auch „das Arbeitsklima“, alle sollen mit Leidenschaft ihren 96-Job erledigen. Er will als bodenständiger Typ, ein Schwabe aus Leonberg bei Stuttgart, „fleißig sein und mit ehrlicher Arbeit mittelfristig zum Erfolg kommen“.

Wichtig sei der Charakter der Spieler. „Man muss dann auch mal auf zehn Prozent Qualität verzichten, wenn die Mentalität stimmt.“ Für die nächste Saison den Aufstieg nicht als Ziel ausgegeben zu haben, ist für Mann „realistisch und vernünftig, es so anzugehen. Entscheidend ist, wie die Mannschaft auftritt.“