Vorverkaufsstart Montag: 96 darf 22.250 Fans in Arena lassen - und erhöht Ticketpreise

Mit der Partie am Samstagabend beginnt für Hannover 96 die neue Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche später steht das erste Heimspiel auf dem Programm, am Samstag, 31. Juli (13.30 Uhr), wird Aufsteiger Hansa Rostock zu Besuch in der HDI-Arena. Auch Zuschauer werden dann wieder zugelassen sein - maximal 22.250, wie der Klub am späten Mittwochnachmittag mitgeteilt hat.

Am Montag um 10 Uhr startet der Vorverkauf für personalisierte Eintrittskarten für den ersten Auftritt der Roten vor eigenem Publikum in der Spielzeit 2021/22 - zunächst einzig für Dauerkarteninhaber und und Mitglieder des e.V. Einen Dauerkartenverkauf wird es vorerst nicht geben, geordert werden können die Tickets ausschließlich über den 96-Ticket-Onlineshop.