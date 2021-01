Spielt die Wade doch mit? 96-Coach Kocak bei Weydandt "relativ zuversichtlich"

"Er muss weitermachen": 96-Coach Kocak will Konstanz in Schindlers Leistungen kriegen

Ein Treffer im DFB-Pokal und drei in der Liga - das ist die bisherige, sicherlich noch ausbaufähige Ausbeute von Weydandt in dieser Saison, er stand in allen 15 Partien auf dem Platz, was die Bedeutung des 1,95 Meter großen Stürmers unterstreicht.

Apropos: Kocak nimmt seine zuletzt doch sehr gescholtene Abteilung Attacke in Schutz: "Wir müssen als Truppe mehr Gefahr ausstrahlen", das beschränke sich nicht nur auf Weydandt und Marvin Ducksch. "Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass sie sich für ihre Arbeit belohnen werden."