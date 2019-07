96-Profi Walace: Warum es wohl clever wäre, auch ein 6-Millionen-Angebot anzunehmen

Walace und Anton könnten 96 knapp 20 Millionen Euro bringen

Walace und Anton sind die beiden wertvollsten Transferspieler, die 96 noch hat. Knapp 20 Millionen Euro stecken in den potenziellen Transfers. Selbst nach der schwachen Saison, in der beide an Marktwert verloren (Waldemar Anton von 15 Milllionen Euro im Dezember 2018 auf derzeit zehn Millionen, Walace von 14 Millionen im Dezember auf nun 8,5 Millionen), blieb das so.

Vor einem Jahr hätte Waldemar Anton 96 noch knapp 20 Millionen Euro gebracht. Derzeit würde der Klub für ihn mindestens die Hälfte verlangen. Englische Klubs sollen bereit sein, die Summe zu zahlen.