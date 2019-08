Walace-Wechsel öffnet Transferspielraum – 96 will "nach Prioritäten" vorgehen

In den nächsten Tagen soll aber „nach den Prioritäten“ vorgegangen werden. Intern sei das schon diskutiert worden mit Sportchef Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka.

Nach drei Jahren in der ersten brasilianischen Liga bei seinem Jugendclub Grêmio Porto Alegre wechselte Walace im Januar 2017 zum Hamburger SV. Damals legten die Hamburger mehr als neun Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch. ©

Das ist 96-Profi Walace: Seine Karriere in Bildern

Zur ersten Priorität gehört Emil Hansson, der als Linksaußen und offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann. Der 21-Jährige hat vergangene Woche bereits den Medizincheck bei 96 bestanden. Hanssons Marktwert wird auf 1,2 Millionen Euro geschätzt, so viel will 96 aber nicht zahlen.

Auf der Wunschliste: Innenverteidiger und "Sechser"

Slomka wünscht sich auch noch einen Innenverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler. Ob das Interesse der Griechen von PAOK Saloniki an Linksverteidiger Miiko Albornoz in ein Angebot mündet, ist unklar. Wie auch bei Genki Haraguchi, den 96 ebenfalls abgeben will, gibt es „keine erkennbare Bewegung“, meint Kind.

Noch nicht unterschrieben ist der Transfervertrag von Chris Gloster. Der 19-jährige Linksverteidiger wird zum PSV Eindhoven wechseln. 96 erhält 250 000 Euro an Ablöse – wenn nicht weitere Pokerspielchen folgen.