Walace-Abgang bei Hannover 96: Deshalb verdient der Hamburger SV nicht mit 

Kleine Übungsspielchen standen bei Hannover 96 am Mittwochvormittag auf dem Programm. In Zweiergruppen musste ein Parcours mit verschiedenen Aufgaben durchlaufen werden, Walace war mit seinem Partner Julian Korb noch dabei. Es dürfte jedoch sein letztes Training bei 96 gewesen sein.

Hamburger SV verdient nicht mit

96 erhält für Walace die 6 Millionen Euro, die vor einem Jahr an den Hamburger SV gezahlt wurden. Von jedem Euro, den 96 darüber hinaus aus Udine kassiert hätte, hätten 20 Prozent an den HSV abgeführt werden müssen. So aber verdient der HSV an der Walace-Ablöse nicht mit.

Ex-Manager Horst Heldt hat in den Vertrag des Brasilianers eine Ausstiegsklausel mit der absurden Fantasieablösesumme von 28 Millionen Euro schreiben lassen. „Wenn er einen Verein bringt, der das zahlt, wäre er der Größte“, meint Kind. Fest steht: Walace, der Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro, ist beim großen und dem kleinen HSV gescheitert – und damit in der Bundesliga nicht mehr vermittelbar. Nur konsequent, dass der Weg ins Ausland führt.