Walace über seine 96-Zeit: "Habe Verein und Fans immer mit Respekt behandelt"

Zweieinhalb Jahre verbrachte der brasilianische Mittelfeldspieler Walace in Deutschland. Anderthalb davon beim Hamburger SV, wo er sich den Ruf eines Skandalprofis erarbeitete , weil er zum Trainingsauftakt nicht aus dem südamerikanischen Heimaturlaub zurück war und stattdessen Privatfotos in sozialen Medien postete.

Während seines anschließenden Jahres bei Hannover 96 startete Walace hervorragend, spielte sich mit guten Leistungen sogar in die brasilianische Nationalmannschaft und war sowohl im Team als auch bei den Fans beliebt. Allerdings war er nicht unbedingt der richtige Spieler für den Abstiegskampf. Zudem sollte sich im Winter ein ganz ähnlicher Vorgang wie in Hamburg ereignen.

Walace äußert sich zu seinem Jahr bei Hannover 96

"Mit Spielern wie Walace, die offensichtlich nicht bereit sind, alles zu investieren, brauchen wir auch nicht zu planen", meinte später Profigeschäftsführer Martin Kind. Nun, nach dem Wechsel nach Italien zu Udinese Calcio, hat Walace zu seiner Zeit in Hannover und zur Kind-Kritik Stellung bezogen. "Jeder darf seine Meinung äußern, ich werde dazu nichts sagen", meinte der 24-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung – und schob nach: "Ich versichere, dass ich den Verein und die Fans immer mit Respekt behandelt habe. Ich habe immer mein Bestes gegeben.“

Der Start in Hannover sei noch "richtig gut" gelaufen, und zwar "für 96 und für mich". Doch dann "hatten wir so viel Pech in einigen Spielen. Dazu die Verletzungen, der Wechsel von Trainern und im Management.“ Da habe die Mannschaft dann "leider nicht mehr den Weg zurück in die Erfolgsspur geschafft".