Doch nicht China: 96-Brasilianer Walace und Udinese Calcio so gut wie einig

Den Nationalspieler, der nach wie vor bei Hannover 96 angestellt ist, wird es nun stattdessen wohl nach Italien ziehen. Udinese Calcio und der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler befinden sich nach SPORT BUZZER-Informationen in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Am Montag war klar: Walace wird nicht nach China wechseln. Somit ist auch das von Hannover 96 angestrebte Transferplus gefährdet - drei Millionen Euro pro Jahr hätte der Brasilianer bei Hebei Fortuna verdient.

Das Problem: Zu viele Berater wollen von dem Transfer finanziell profitieren. Das treibt nicht nur die Forderungen in die Höhe, sondern schmälert den Anteil, den der abgebende Verein für den Wechsel bekommen würde. Deshalb sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

96 will sechs Millionen

Mindestens sechs Millionen Euro verlangen die Roten für den Brasilianer - das ist die Summe, die die Niedersachsen im Juli 2018 an den Hamburger SV überwiesen. Für 96 absolvierte er 26 Pflichtspiele (ein Tor, eine Vorlage). In seinem bis 2022 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen verankert, doch die Verantwortlichen möchten seinem Wechselwunsch nachkommen, wissentlich, dass Walace Leistungen diese Summe nicht rechtfertigen.