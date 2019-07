Kein Wechsel nach China: Zukunft von 96-Sorgenkind Walace weiter unklar

Dennoch soll in dieser Woche eine Entscheidung fallen, ob Walace abgegeben wird – oder nicht. Der Brasilianer hatte schon vor Wochen seinen Wechselwunsch erläutert. Interessierte Klubs wollten aber bisher nicht die geforderte Ablöse zahlen. 6 Millionen Euro hatte 96 zur vergangenen Saison an den HSV überwiesen.

Die letzte Meldung zu Walace war auch wieder eine, die in die Irre führt. Einen „China-Kracher“ mit 8 bis 10 Millionen Ablöse für Walace meldete die Bild . Das war nun aber nicht der erste Rohrkrepierer. „Er wird nicht nach China gehen“, weiß 96-Chef Martin Kind. Beim Verein sei auch kein derartiges Angebot aus China bekannt.

Nach drei Jahren in der ersten brasilianischen Liga bei seinem Jugendclub Grêmio Porto Alegre wechselte Walace im Januar 2017 zum Hamburger SV. Damals legten die Hamburger mehr als neun Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch. ©

Das ist 96-Profi Walace: Seine Karriere in Bildern

96-Trainer Slomka will schnelle Entscheidung

Ein Minusgeschäft will 96 nicht mit Walace machen, zumal er hier wieder in die brasilianische Nationalmannschaft berufen wurde. Auch zu bedenken: Von jedem Euro, der über der Ablöse von 6 Millionen Euro liegt, bekommt der HSV 20 Prozent.

"Das ist keine schöne Situation"

Mirko Slomka hatte Walace nicht mit nach Stuttgart genommen, weil er erst seit einem Tag wieder mit der Mannschaft trainiert hatte. „Das ist keine schöne Situation“, meint der 96-Trainer zum Walace-Fall. „Es muss jetzt auch zu einer Entscheidung führen“, sagt Slomka. „Ich muss wissen, wie ich mit ihm umgehen muss.“

Der Trainer hat mit dem Profi über dessen Wechselwunsch gesprochen. Walace glaubt offenbar nicht mehr daran, in Deutschland noch mal durchstarten zu können. Er hat sich beim HSV und auch in Hannover den Ruf erworben, nicht der charakterstärkste Profi zu sein. Zudem fühlt sich seine Frau in Hannover nicht wohl und drängt auf einen Umzug.