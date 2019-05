Bei Walace-Verkauf verdient der Hamburger SV mit – 96 steckt im Klausel-Irrsinn

Noch kein neuer Sportchef in Sicht – für 96-Chef Martin Kind aber kein Grund, nervös zu werden. „Es bleibt nichts liegen“, sagt Kind. Der 75-Jährige mischt selbst wieder mehr mit und übernimmt Arbeiten, die zuvor in die Verantwortung des mittlerweile entlassenen Managers Horst Heldt gehörten. „Zusammen mit Jan Schlaudraff und Gerhard Zuber kriegen wir das gut hin“, meint Kind.

Ex-Profi Schlaudraff ist frisch dabei im Management, Zuber war schon als Sportlicher Leiter und früherer Heldt-Assistent verantwortlich für die Personalplanung.

Kind will den Spielerbereich neu ordnen

Der 96-Chef arbeitet sich tiefer in die Planung ein, für ihn ist das die Chance, den Spielerbereich neu zu ordnen. „Wir wissen genau, wie das Vertragsmanagement gestaltet werden soll, was wir wollen und was nicht.“

Vor allem der unter Heldt ausufernde Klausel-Irrsinn soll beendet werden. Dabei geht’s nicht nur um die Ausstiegsklauseln, die Kind „in der Regel nicht mehr zugestehen“ will.