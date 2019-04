Hannover 96: Waldemar Anton fehlt NICHT gegen Borussia Mönchengladbach!

In der 84. Minute des Spiels beim VfL Wolfsburg sah Waldemar Anton, Innenverteidiger von Hannover 96, die gelbe Karte. Die fünfte des 22-Jährigen. 1:3 beim Nachbarn verloren und auch noch einen zentralen Spieler für die nächste Aufgabe gegen Mönchengladbach verloren. Ein vermaledeiter Nachmittag. Allerdings: Es war gar nicht frühere Kapitän der Roten, der Gelb gesehen hatte, sondern sein Nebenmann Kevin Wimmer, der Unglücksrabe dieser Partie.

Weniger Arbeit für Doll

Nicht nur Sky-Kommentator Jörg Dahlmann und weitere Medien, auch der SPORTBUZZER, schrieben die Verwarnung irrtümlicherweise dem reklamierenden Anton zu. Also: Gelb für das Foul von Wimmer, nicht für Anton. Thomas Doll muss sich also nicht ganz so viele Gedanken machen, wen er gegen die Elf vom Niederrhein zentral in der Defensive aufbietet.