Waldemar Anton ganz privat: "Besaßen nichts, als wir nach Deutschland kamen"

Waldemar Anton, Sie haben russische Wurzeln. Es gab Gerüchte um ein Angebot von Lok Moskau – schmeichelt Ihnen das? Ich halte von Gerüchten nicht viel. Deshalb habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Mit Russlands Nationaltrainer Tschertschessow gab’s ein Gespräch, aber Probleme, weil Sie keinen russischen Pass haben? Ich habe tatsächlich nur einen deutschen Pass. Ich war damals verletzt. Der Nationaltrainer hat mich seinerzeit angerufen, er wollte mich kennenlernen und wissen, wie es mir geht. Ist denn die russische Nationalelf ein Thema? Ich fühle mich hier zu Hause, genauso in Russland. Ich war früher in den Sommerferien in meiner Jugendzeit immer über längere Zeit dort im Urlaub. Meine Großeltern wohnen in Jekaterinburg. Deutschland und Russland sind in meinem Herzen, so sage ich das mal. Für welche Nationalelf würden Sie spielen? Aktuell ist das ja überhaupt kein Thema. So lange mich niemand anruft, mache ich mir da wenig Gedanken. Die Situation hier bei 96 ist momentan wichtiger als alles andere.

Das ist Waldemar Anton: Bilder seiner Karriere Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. ©

Was sind Ihre Ziele? Ein Ziel außerhalb des Platzes habe ich schon erreicht. Ich weiß noch, wie meine Eltern mit mir nach Deutschland kamen, als ich zwei Jahre alt war. Meine Eltern besaßen nichts und mussten wieder komplett bei null anfangen. Als ich mit Fußball anfing, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich für meine Eltern tun könnte, wenn ich mal Profi werden sollte. Ich wollte ihnen etwas zurückgeben. Was? Zunächst einmal kann ich meinen Eltern gar nicht zurückgeben, was sie mir gegeben haben. Aber etwas konnte ich tun. Mein Traum war es, Profi zu werden. Ihr Traum war es, ein eigenes Haus zu haben. Diesen Wunsch konnte ich ihnen erfüllen. Mein Wunsch war es außerdem, dass beide nicht mehr arbeiten müssen. Aber das würde sowieso nie klappen. Meine Eltern wollen unbedingt arbeiten und können sich nicht vorstellen, nichts zu machen. Ihr Vater Alex fährt Bus. Welche Linie? Die nach Wunstorf. Sind Sie mal mitgefahren? Ja, er fährt zwischen Wunstorf und der Stadt hin und her. Natürlich bin ich schon mal mitgefahren. Meinem Vater macht’s Spaß, und wenn er glücklich ist, dann bin ich das auch. Mit dem Abitur hätten Sie auch etwas anderes machen können ... Ein bisschen ärgere ich mich über mein Abitur. Warum? Wenn ich mich öfter hingesetzt und so viel Ehrgeiz gehabt hätte wie im Fußball, wäre ein besseres Abi als 3,0 dabei herausgesprungen. Ich hätte nach dem Training mehr lernen sollen.

Kurz vor Jahresende haben Sie Ihre Jennifer geheiratet. Die Welt hat es über Instagram erfahren ... Wir wollten es noch im vergangenen Jahr machen. Wir hatten beide das Gefühl, dass es passt. Wir wollten das Jahr positiv abschließen. Mit dem Papierkram hat es ein bisschen gedauert, aber wir hatten Glück, dass wir in Uelzen einen Termin bekommen haben. Stichwort Instagram. Nach der U21-EM war 96 im Trainingslager und Sie haben ein Luxusvideo aus Marbella geschickt. Würden Sie das noch mal machen? Ich war überrascht, dass das Video so rüberkam. Ich habe mir dann schon Gedanken gemacht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich derselbe Mensch bin wie früher. Ich würde es mittlerweile eher lassen, das Video war in der Situation keine so gute Idee. Der Gedanke war nicht, mit irgendetwas anzugeben, sondern die Leute teilhaben zu lassen an meinem Leben. Dazu gehört auch ein Urlaub, um neue Kraft für die nächsten Aufgaben zu tanken. Aber wie gesagt: Das würde ich heute bestimmt anders machen. Warum ist es wichtig, sich bei Instagram zu zeigen? Im Vergleich zu anderen bin ich da eher noch wenig unterwegs, so viel zeige ich von meinem Leben gar nicht. In erster Linie mache ich das für die Fans, die sich dafür interessieren, zu sehen, wie ein Fußballprofi lebt. Es ist schön, positives Feedback zurückzubekommen. Ein Junge, ein Fan, hat mich im Freibad gesehen. Er hat mir danach geschrieben, dass er 2000 Meter geschwommen ist. Ich habe ihm zurückgeschrieben, er fand es cool, ich auch. Man kann so zeigen, dass man, auch wenn man vielleicht Fußballprofi ist, ein ganz normales Leben führt und ein ganz normaler Mensch ist. Deswegen gebe ich Einblicke in mein Privatleben und öffne mich da in einigen Momenten.

Waren Sie offen für einen Klubwechsel? Hannover 96 hat mir deutlich gemacht, wie wichtig ich für den Verein bin. Ich wollte mit 96 aus der 2. Liga wieder rauskommen. Wir haben offen und ehrlich geredet und ich wollte 96 helfen. Die Mannschaft spielt eine bessere Rückrunde als Hinrunde. Ja oder nein? Auf jeden Fall. Wenn jeder auf seine Basics achtet, ist das sicher auch möglich. Wir arbeiten sehr gut. Jeder kennt das: Wenn man hart trainiert und am Ende noch laufen muss, dann ist man kaputt, weiß aber, dass man es zurückbekommt in den Spielen, wenn man die Power hat in den letzten zehn Minuten. Die Mannschaft versteht sich, alles kann angesprochen werden, auch Kritik. Wir können uns ehrlich ins Gesicht sagen, wenn uns beim anderen etwas auffällt. Diese Kommunikation ist wichtig. Der Trainer hat das Hintern-Boken eingeführt. Sind Sie nicht böse, wenn Sie ein Spieler mit 100 km/h trifft? Angenehm ist das nicht, aber das ist halt die Strafe für den Verlierer. Dann hätte man sich im Spiel halt mehr anstrengen müssen. Tut das nicht weh? Schon, ich hatte heute eine kurze Hose an und den Ball abbekommen. Das war schon unangenehm. Wo sehen Sie sich im nächsten Sommer, in Marbella? (lacht) Ich verstehe. Ich mache mir Gedanken darüber, dass wir gut in die Rückrunde starten. Einen zweiten oder dritten Gedanken gibt es nicht.