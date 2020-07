Es muss sich was bewegen, sonst gibt Hannover 96 weder Anton noch Maina ab: "Haben Alternativen"

Anton müsste eigentlich noch ein Jahr bleiben, Maina noch zwei. Aber Aufsteiger VfB Stuttgart handelte einen neuen Vertrag mit Anton bereits aus. Nur die Klubs müssen sich noch einigen: Stuttgart bot 3 Millionen Euro, 96 will das Doppelte.

Der VfB möchte Anton abstottern, zunächst eine niedrige Ablöse zahlen und 96 bei einem Weiterverkauf und dem Klassenerhalt die nächsten Raten überweisen. Grundsätzliche Zweifel am Anton-Wechsel scheint es aber nicht mehr zu geben.

Bei Maina und Wolfsburg könnte es länger dauern. „Von Wolfsburg muss auch mehr kommen“, findet Kind, „Wolfsburg ist am Zug, das Heft des Handelns liegt beim VfL.“

Schmadtke hat das letzte Wort

Sportchef Jörg Schmadt­ke verbringt aktuell seinen Urlaub auf Ibiza – VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer verhandelt mit dem hannoverschen Kollegen Gerhard Zuber. Das Problem: Die Rahmenbedingungen werden von den Chefs festgelegt.

Denkbar, dass erst Schmadtkes Rückkehr Bewegung in die Maina-Geschichte bringt. Die Klubs liegen ähnlich weit auseinander wie bei Anton. Wolfsburg möchte 3 Millionen bezahlen, Hannover 6 Millionen Euro plus x haben, dazu offenbar die talentierten Mittelfeldspieler Iba May und John Yeboah.