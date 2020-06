Profiboss Martin Kind: Waldemar Anton muss bei Hannover 96 bleiben

Alles kein Zufall. Von den letzten acht Spielen hat 96 zwei verloren – beide Male fehlte Waldemar Anton. Beim 1:3 in Sandhausen saß er eine Sperre nach der zehnten Gelben Karte ab. Beim 2:3 am vergangenen Sonntag in Darmstadt nahm sich der 23-Jährige eine Babypause. Seine Frau Jennifer brachte am Spieltag ihre Tochter zur Welt, da blieb für 96 keine Zeit.

"Können Waldi nicht ersetzen"

Ohne Anton bricht eine tragende Säule weg. „Wir haben gesehen, dass wir Waldi nicht ersetzen können“, urteilte Trainer Kenan Kocak. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. In gewissen Phasen haben wir seine Aggressivität vermisst.“