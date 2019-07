Urlaubsvideo mit Berater: Was will 96-Profi Anton mit dem Marbella-Clip sagen?

Es ist die Frage, ob das alles so prima ankommt bei den Fans und den Kollegen im Trainingslager. Waldemar Anton machte jüngst PR in eigener Sache und sendete ein Video. Ein Urlaubstraum in Weiß aus Marbella ( wo Hannover 96 sich im Januar auf die Rückrunde vorbereitete ). Waldi spaziert aus dem Luxus-Apartment, Waldi spielt Tischtennis, Waldi springt in den Swimmingpool, macht Salto rückwärts und – mit Verlaub – eine Arschbombe. Er lenkt einen weißen Sportschlitten an die Yachtpromenade, geht fein essen. Das sieht alles sonnenbrillenlässig und teuer aus.

Brisant ist auch die Gesellschaft, in der er sich dort zeigt. Sein Berater Nadir Kama ist Nebendarsteller des Videos an der Tischtennisplatte. In einer Situation, in der Antons Zukunft ebenso offen zu sein scheint wie die Zukunft von Walace.

Vor einem Jahr hätte Anton 96 knapp 20 Millionen gebracht

Anton hätte vor einem Jahr noch knapp 20 Millionen Euro gebracht, 96 würde – bei Interesse – mindestens die Hälfte verlangen. Englische Klubs sollen bereit sein, die Summe zu zahlen. Aber Anton will in der Bundesliga bleiben, seine neuen Berater versuchen seit Monaten, ihn bei anderen deutschen Klubs ins Gespräch zu bringen. „Waldi kann in der 2. Liga den Unterschied ausmachen“, sagte Sportdirektor Jan Schlaudraff. Es kann so kommen, muss aber nicht.