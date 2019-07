Waldi lässt die Muskeln spielen: 96-Verteidiger Anton grüßt per Video aus dem Urlaub

Während die Kollegen von Hannover 96 im österreichischen Trainingslager schwitzen, lässt es sich Waldemar Anton noch in Südspanien gutgehen.

Der 22-Jährige Juniorennationalspieler hat nach der Teilnahme an der U21-Europameisterschaft in Italien noch Sonderurlaub. Und den verbringt er – unter anderem mit Berater Nadir Kama – in Marbella.