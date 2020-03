Hannover 96 wartet auf die Trainingsfreigabe

Jeder 96-Fan hat die Abstiegssaison 2019/20 zwangsweise noch in Erinnerung. Nach dem 25. Spieltag deutete sich der Abstieg bereits deutlich an. Nur 14 Punkte sammelte 96 bis zu diesem Zeitpunkt. Die schwachen Leistungen sprachen für sich. Bezeichnend war das Spiel des 25. Spieltags gegen Bayer Leverkusen, welches die Roten mit 2:3 verloren. Die kuriose Szene, als Genki Haraguchi den Ball in Richtung leeres Tor schob, dürfte jetzt noch für Lacher sorgen. Der Ball blieb aufgrund des heftigen Schneefalls kurz vor der Linie liegen. ©

Unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliche Entscheidungen

Theoretisch könnte Trainer Kenan Kocak die Spieler wieder um sich versammeln. Aber das wäre für ihn nur dann sinnvoll, wenn klar wäre, was erlaubt ist – und was nicht. Das jedoch bleibt offen. „Wir sind noch in Gesprächen mit den Ämtern“, berichtet 96-Profichef Martin Kind.

Offensichtlich scheut sich das Gesundheitsamt, eine Freigabe fürs 96-Training zu erteilen. Dabei zeigt sich auch, dass in den Bundesländern unterschiedlich entschieden wird. In Augsburg etwa kommen die Spieler umgezogen zum Training und fahren danach wieder. Trainiert wird in Kleingruppen von bis zu acht Spielern, auf mehreren Plätzen verteilt, zu unterschiedlichen Zeiten. Zweikämpfe sind nicht erlaubt, aber Passübungen und Torschüsse.

In Wolfsburg wird Krafttraining im den Räumen des Stadions angesetzt, in kleinen Gruppen. Der VfL musste bei der Stadt eine Ausnahmegenehmigung beantragen, um mit der Mannschaft auch draußen arbeiten zu dürfen. Der Klub hat offenbar vorerst nicht vor, diese zu nutzen.

Die 96-Konkurrenten aus Hamburg – der HSV und St. Pauli – bekämen eine Ausnahmegenehmigung, verzichten aber erst mal auf ein Mannschaftstraining. Sie wollen ein Zeichen setzen – in Zeiten, da die Bevölkerung in den Wohnungen ausharren muss. Werder Bremen plant in den kommenden Wochen neben dem individuellen Training vereinzelt Einheiten in Kleinstgruppen im Stadion.