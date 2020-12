Hannover 96: Was geht da mit Mehmet Ekici?

Holt Hannover 96 einen ehemaligen Star vom FC Bayern München und Werder Bremen? Seit Dienstag trainiert der zwölffache türkische Nationalspieler Mehmet Ekici (30) mit beim Team von Kenan Kocak. Die beiden kennen sich „schon länger“, bestätigt der 96-Trainer.

Mehmet Ekici einer für Hannover 96?

Ekici, der sich im offensiven Mittelfeldspieler am wohlsten fühlt, wurde beim FC Bayern ausgebildet, spielte 73-mal in der 1. Bundesliga (für den 1. FC Nürnberg und Werder), wechselte dann in die Türkei. Seit Sommer ist er vereinslos, zuvor spielte er bei Trabzonspor und seit drei Jahren bei Fenerbahce Istanbul in der Süper Lig.