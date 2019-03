Hannover 96: Was ist bloß mit Patient Bobby Wood los?

Vor drei Jahren noch 17 Saisontore in zweiter Bundesliga

Wie Wood überhaupt über die komplette Saison viele Rätsel aufgibt. Er lieferte in zwei Spielen (Stuttgart und Wolfsburg) ansatzweise eine Antwort darauf, warum 96 ihn überhaupt aus Hamburg lieh. Wood stürmte ansonsten bei 96 gar nicht richtig. Im Gegenteil: Die Verteidiger fegten ihn weg, er verlor oft den Halt, rieb sich auf in Zweikämpfen, anstatt sich auf den Ball zu konzentrieren. Was ist bloß mit Wood los, der in der zweiten Liga bei Union Berlin vor erst drei Jahren noch 17 Saisontore erzielte?