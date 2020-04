Hannover 96: Was läuft da mit Linton Maina und Gladbach?

Manchester United beobachtet die Karriere von Linton Maina (20), seit er Profi ist. Bisher gab es noch kein konkretes Angebot vom „Theatre of Dreams“, aber das kann sich natürlich ändern. Manchester United ist übrigens Mainas Lieblingsklub. Er schlief als Kind in United-Bettwäsche, „Ryan Giggs war immer mein Lieblingsspieler, auch mit der Rückennummer 11. Das war auch immer die Lieblingsnummer meiner Mutter – und so fing das bei mir mit der eigenen Rückennummer an“, sagte Maina zuletzt im Interview.