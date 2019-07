Hannover 96: Was passiert mit Waldemar Anton? - "Lasse alles auf mich zukommen"

Waldemar Anton ist nach zwei Wochen Sonderurlaub zurück bei 96. In Hannover war er nach einem Kurztrip ins spanischen Marbella ohnehin schon. Und auch mit dem Kopf sei er in der Heimatstadt, sagt der 22-Jährige: „Ich bin hier, habe Vertrag und bin sehr zufrieden.“

Während die Kollegen in Stegersbach schwitzten, durfte Anton entspannen. Drei Tage im spanischen Marbella, dann ging’s zurück nach Hannover zur Familie. „Es war sehr schön und wichtig, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen“, erzählt Anton und erklärt: „Mal was anderes machen, ausschlafen, den Tag überhaupt nicht planen müssen.“ Einen Fitnessplan hatte er aber auch im Urlaub, den schickte ihm 96 vergangene Woche schon zu. „Der war nicht ohne“, erzählt Anton mit einem Lachen.

Anton wirkt fit und frisch

Für den Ex-Kapitän ist es keine leichte Situation. Weil ihm in der Vorsaison die Leichtigkeit vergangener Tage abhandenkam. Was bleibt: das Vertrauen in den Mühlenberg. Slomka hielt auch im Anton-Urlaub Kontakt und berief ihn erneut in den Mannschaftsrat. „Es ist ein sehr schönes Gefühl, das Vertrauen zu bekommen“, betont der 96-Kapitän der letztjährigen Hinrunde. Er sei „so was wie der Vermittler für die jungen Spieler“.

Doch ob er aktuell auch das allerbeste Vorbild für junge Profis ist? Beim Extraurlaub in Marbella drehte der 22-Jährige auch das „Werbevideo“ in eigener Sache (Anton im Luxusauto, Anton im Swimmingpool, Anton an der Yacht-Promenade) – während die Kollegen im Trainingslager ackerten. Dafür erntete der frühere Kapitän Kritik. Etwas abgehoben, hörte man auch aus dem 96-Umfeld, und das wirke kaum mehr wie der geerdete Jungprofi aus Mühlenberg. Anton nimmt’s gelassen: „Keiner in meinem Umfeld, mit dem ich eng bin, hat sich daran gestört.“ Und: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin. Das ist das Einzige, was zählt, alles andere ist mir nicht wirklich wichtig.“

Wirklich wichtig kann Anton auch für 96 sein – wenn er denn ohne die Kapitänsbürde zu alter Stärke findet. Nach dem Urlaub wirkt Anton tatsächlich fit und frisch – in Sachen Körper und Geist gleichermaßen. „Ich freue mich, wieder hier zu sein, auf dem Platz zu stehen und Spaß mit den Jungs zu haben“, sagt der U21-Vizeeuropameister. Und „ich freue mich auf die Aufgaben hier“. Anton meint damit 96 – zumindest fürs Erste.